Comerciantes claman por el uso del generador del mercado municipal

Los más de 200 comerciantes del mercado municipal de Playas no entienden por qué no se enciende el generador de energía eléctrica que posee la plaza cuando hay apagones, especialmente en estos momentos de necesidad. Según señalan, es una máquina nueva que nunca ha sido utilizada desde que se construyó la infraestructura, hace unos ocho años.

"Los administradores del mercado nos dicen que al generador hay que darle mantenimiento, pero nunca lo hacen. Nos hemos dado cuenta de que incluso se han llevado las baterías del generador. Eso es una irresponsabilidad administrativa y técnica. De las 36 luminarias que había, solo 20 están en funcionamiento, lo que agrava más la situación en este tiempo de oscuridad", dijo un comerciante que prefirió no revelar su nombre por temor a represalias.

Diario EXPRESO intentó obtener la versión de los administradores del mercado, pero se informó que el funcionario había sido reemplazado por otro, quien "recién se estaba poniendo al tanto de los problemas del mercado".

Debido a la falta de energía eléctrica, se apagan los congeladores donde se almacenan productos perecibles como pescado, carne, leche y embutidos. "Ya hemos sufrido las primeras pérdidas", señaló Rosario Piguave, vendedora de mariscos, quien comentó que el pasado jueves sus corvinas se dañaron, perdiendo los 40 dólares que había invertido.

Otros comerciantes, como Roberto Suárez, han tenido que comprar hielo para conservar el camarón que no logran vender en el día , aunque reconocen que no es lo mismo que mantenerlo en un congelador.

La solución al problema

Un ingeniero eléctrico, que pidió no ser mencionado, explicó a este medio que los generadores que no se usan regularmente deben encenderse al menos una vez a la semana por 15 minutos y recibir mantenimiento general una vez al año. Esto evita que las bobinas se llenen de humedad, ya que no están en movimiento.

"Esto no debería suceder teniendo un generador en el mercado. Nadie explica por qué no lo encienden", cuestionó José Parrales, comerciante de embutidos, quien espera que los técnicos del municipio, si es que los tienen, solucionen este problema y prendan el generador, porque "la crisis energética va para largo".

Además, con el tiempo, el combustible se evapora, lo cual podría estar ocurriendo, aunque nadie lo menciona. El generador del mercado tiene una capacidad de 100 kilovatios y está programado para suministrar energía por sectores dentro del mercado. La falta de mantenimiento puede llevar a que el generador deje de ser útil y su reparación sea costosa, aseguró el técnico.

