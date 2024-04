Chimborazo, bajo incertidumbre tras los deslaves e inundaciones

Con cables y sogas, los bomberos de Milagro, Bucay y Cumandá continúan sus labores de rescate en la vía Pallatanga-Cumandá, afectada por deslizamientos. La carretera está completamente destruida en al menos cuatro partes y el resto está lleno de lodo, piedras, postes caídos y derrumbes más pequeños.

El cambio climático obliga al país a repensar el sector energético Leer más

Poco a poco, los bomberos llegan hasta las personas atrapadas. La noche del pasado 22 de abril, lograron rescatar a quienes estaban en el puente de San Pablo. Alfredo Vilema, su esposa Elvia Satán y su madre, una mujer octogenaria, integran la lista de afectados. Alfredo dijo que después de tres días alimentándose con un poco de arroz y plátano verde, finalmente los rescataron.

“Nos llevaron por la quebrada, de la mano, guiándonos por un camino difícil. Nos aferramos a las cuerdas mientras uno de ellos iba adelante, verificando que el suelo fuera seguro, debido al lodo y las piedras”, exclamó aliviado.

A su madre y a su esposa, que está operada de una fractura en el tobillo, las sacaron en camilla. “Cuatro bomberos la llevaron hasta donde estaba una camioneta. A mi madre, en medio del lodo, otro bombero de Milagro la cargó en su espalda”, añadió.

(Le puede interesar leer: Consulta popular: CNE supera incidentes por lluvias)

Una vez en Cumandá, los rescatados fueron embarcados en un vehículo con destino a Guayaquil. Allí descansaron antes de tomar un transporte hacia Riobamba, esta vez por un ruta alterna, pasando por Babahoyo.

Hecho. El gobernador de Chimborazo activó al COE en la parroquia Multitud para atender los daños en Alausí y Cumandá.



Alfredo contó que tuvo que dejar su vehículo. “Los automóviles pequeños quedaron en un terreno de una casa del sector; mientras que los vehículos pesados, en cambio, permanecieron con los conductores. El Municipio ofreció comida y agua”.

La tragedia es mayor para los habitantes de los recintos asentados a lo largo de la vía. Enrique Borja, oriundo de Surupata, otro recinto de este cantón, clama a las autoridades por atención. “Estamos incomunicados debido al efecto del río que se llevó la carretera que conecta cinco comunidades: Surupata, Copalillo, Piñanpungo, Guagal y Sacramento. Por este inconveniente no pudimos ir a votar. Todo este sector es productivo, pero ahora no podemos sacar nuestros productos ni abastecernos. No hay caminos, y encima nos multarán por no votar’, exclamó angustiado.

(Le puede interesar leer: Consulta popular: Lluvias dejaron sin votar a 241 personas en Manabí)

Otro afectado es Edison Arrieta, quien tenía una propiedad. La fuerza con la que se desbordó el río Chimbo hizo que todo ingresara en su terreno. “Se fue todo. He perdido al menos una hectárea de terreno y cultivos. El agua bajó, pero los sedimentos son imposibles de evacuar’, explicó. Aunque está consciente de que seguir con vida es un milagro, lamenta la magnitud de la desgracia y la incertidumbre que enfrenta.

En la carretera, Parte de la estructura está hundida en el lodo, junto a piedras y postes caídos. Patricia Oleas

Por su parte, Oswaldo Bonifaz, alcalde de Cumandá, pidió calma. “Estamos trabajando, la gente llegará a los territorios para recopilar información y tratar de satisfacer las necesidades básicas”.

Macas: Dos niños fueron arrastrados por el río Upano tras caída de puente Leer más

Hermel Tayupanta, prefecto de Chimborazo, fue tajante al afirmar que la magnitud del evento no permite una solución rápida. “Aunque contamos con maquinaria estatal para abrir caminos, estamos hablando con privados para colaborar con nuestra gente. Según el último estudio, se necesitaban $ 11 millones, pero ahora esa cifra ha aumentado debido a la necesidad de construir más puentes’, advirtió.

El gobernador de Chimborazo, Rodrigo Cáceres, informó que el COE está activado y sesionando en la parroquia Multitud, para atender las afectaciones en los cantones Alausí y Cumandá.

“El presidente Daniel Noboa está preocupado. Ha movilizado a todos los representantes. Se está atendiendo a El Citado, poniendo albergues, evacuando donde se detectó un posible movimiento de masa”, aseveró.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!