Aguiñaga: "Durán está priorizado dentro de nuestro Plan de Seguridad"

#Durán está priorizado dentro de nuestro Plan de Seguridad Ciudadana, con proyectos que nos permitan arrancharle los niños y jóvenes a las bandas delincuenciales.

Alcalde @CHONILLOec, no están solos, cuente con esta @PrefGuayas. Aquí no le hacemos "el quite" a los temas de… https://t.co/eSWQ5bxVuv