Por razones de la longitud para el título y también para llamar la atención de los lectores que deben estar aburridos de la repetida temática del coronavirus, me permito usar las iniciales de dos acciones claves en la lucha contra la pandemia y que sugerimos insistentemente al tenor de la experiencia exitosa de otros países en que se cumpla en el Ecuador: Detección temprana y vigilancia comunitaria.

La detección temprana requiere como dice el director de la Organización Mundial de la Salud de hacer test, test, test y para ello no hacen falta testi…, lo que sí hace falta es orientar la calidad del gasto público como es debido.

Si tenemos una pandemia en curso con alta mortalidad y enormes trastornos económicos es obligatorio usar el escaso dinero que se posee en determinar su cuantía. Todo estratega sabe que hay que cuantificar al enemigo para establecer la forma de combatirlo, y en temas de salud, además para evitar nuevos contagios detectando los casos asintomáticos.

En cuanto a vigilancia comunitaria, barrio a barrio una vez realizados los test se podrá proceder a que sea el propio vecindario quien vigile el comportamiento de los afectados y quien haga respetar la protección de la comunidad, aunque solo fuese obligando al uso de las mascarillas.

Esta detección con vigilancia comunitaria contribuirá a establecer zonas que requieren un estricto control de las actividades de la población y otras que no requieran confinamiento, pudiendo entonces dedicarse a actividades productivas.

Entiendo que no se hacen más pruebas diagnósticas porque no se poseen los insumos requeridos que se ha dicho que están por llegar al Ecuador, espero que así sea lo más pronto posible para tener más claro dónde están los focos de transmisión de la enfermedad más complicados. Por supuesto, habrá que tener cuidado de que los test que se adquieran respondan con eficiencia al propósito para que se los use, y cabe la advertencia dadas malas experiencias recientes.

En cuanto a la vigilancia comunitaria, establecerla brindará además una brillante oportunidad para hacer promoción de la salud.