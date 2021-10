La vía Cuenca-Molleturo

Resulta prioritaria e imprescindible la comprobación del estado óptimo de toda la red vial del país y que dicha revisión se vuelva sistemática. Esto incluye la inspección exhaustiva de la estructura de los puentes para detectar posibles fallas y corregirlas a tiempo, cuantificación del deterioro y vida útil restante, identificación de fisuras o deformaciones importantes, etc.; así como el mantenimiento periódico y toma de medidas de prevención de accidentes en las carreteras. Con ello se evitará que se repitan incidentes lamentables como lo acontecido con el puente Quimis, en Manabí, y atender especialmente las vías que mayor peligro revisten y en las que permanentemente se registran derrumbes, como es el caso de la Cuenca-Molleturo. En esta vía, la constante caída de material pétreo de enormes dimensiones ya ha causado accidentes en una zona de 60 kilómetros de alto riesgo. En los más recientes, un ciudadano falleció y otros resultaron heridos. El caso merece la atención urgente del MOPT y una solución estructural definitiva que termine con los constantes derrumbes, no simples reparaciones parche que solo resuelven la situación momentáneamente y no garantizan la seguridad de quienes circulan por esta transitada ruta. Que no se espere una tragedia para entrar en acción.