Reestructuración imprescindible

Es indiscutible que la Salud constituye uno de los frentes que deben ser prioridad para el Gobierno, junto con la seguridad, puesto que de ello depende la vida de la ciudadanía. Es innegable también que la violenta arremetida de la delincuencia organizada, con sicariatos y detonación de explosivos, cada vez más brutales y frecuentes, ha obligado a centrar esfuerzos de todo tipo al combate de este flagelo. Sin embargo, hay un clamor cada vez mayor de pacientes desatendidos del IESS, que en cualquier momento se hará oír a toda voz porque la necesidad es apremiante y los casos son demasiados.

El Gobierno ha anunciado un nuevo abono a la deuda que el Estado mantiene con el IESS. No obstante la urgencia, el desembolso no será inmediato: menos de la tercera parte se dará en este mes y el saldo se entregará hasta finalizar el año. Pero los requerimientos de miles de pacientes ya no pueden retardarse más y deben ser satisfechos con inmediatez, lo que implica que se agiliten y depuren los procesos del sistema de contratación pública para acabar con el desabastecimiento y los sobreprecios.

Si se quiere evitar que el dinero que va a recuperar el IESS caiga en saco roto es imprescindible la reestructuración y el saneamiento de la institución.