Poderes estancos

Dos gestos irritan la interpretación más rigurosa del principio universal de separación de poderes del Estado. Los dos están relacionados y han ocurrido en menos de una semana. El primero, que el presidente del país se reúna y acuerde con la máxima autoridad judicial y con el titular de quien vigila a los jueces para actuar alineados. No firman los tres, pero se sentaron en la misma mesa en una cita que antepone el fin a los medios. El segundo se publicó en un video en internet y es el que pone blanco sobre negro en cuanto a la independencia de poderes. Es el mensaje del presidente de la Corte Constitucional que, por si a alguien aún no le había inquietado la primera escena, llama “injerencia” a la sugerencia de los tres primeros de no ser indiferentes. Que la voz constitucional tenga que salir a recordar cuáles son sus funciones y reproche el intento de influir en sus criterios solo muestra que los demás actores que ocupan otros espacios de poder se acercan -si no la han traspasado ya- a la línea entre el respeto irrestricto a los principios democráticos. La situación de violencia e inseguridad indigna y atemoriza a todos, pero la solución no es romper la camisa de fuerza de la independencia judicial, sino ir a la base de los problemas. Para atajarlos, no hay que romper la Constitución ni la institucionalidad, solo hay que tener voluntad y repartir recursos.