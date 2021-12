El titular de este editorial podría o debería llevar signos de interrogación. Depende de si el lector es un asiduo a leer mensajes entre líneas o si se queda con lo literal. Para los últimos, los que aún escuchan de los Gobiernos de turno -que ya van tres- decir que van a pagar la deuda creciente con el IESS que carcome su estabilidad y futuro financiero y les creen por más que repitan la monserga sin que terminen de entregar un solo centavo va el interrogante. ¿No van a pagar al IESS? El retraso genera incertidumbre y justifica la pregunta.

Pero para los primeros, los que ven más allá de la literalidad, los que no se creen las promesas mil veces incumplidas de ponerse al día, no hace falta interrogante. A día de hoy solo falta que el ministro del ramo o el presidente se atreva a decir que no hay ni habrá espacio en el presupuesto para contemplar ese egreso y así confirmar la realidad:no van a honrar la deuda con el IESS. No saben ni a cuánto asciende y, como si fuera algo tan complejo que se vuelve indescifrable, llevan años tratando de definir un número. No se hable, entonces, de ver de dónde se sacan fondos para cumplir. Si no van a pagar al IESS, díganlo ya. Hablen claro. Para que el sistema deje de contar con esa plata como provisión y pueda reorganizar sus cuentas. Si es que aún es viable.