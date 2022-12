El reto global y de todo país actualmente es caminar hacia la adopción de energías renovables y menos contaminantes para el planeta.

En Ecuador los incentivos estatales de compra que apuntan hacia la movilidad eléctrica en los últimos años han dinamizado el mercado: la venta de carros eléctricos ha crecido y eso está llevando a las gasolineras del país a invertir en poner más puntos de carga. No obstante, a este plan que podría ayudar a disminuir nuestra dependencia del combustible fósil le hace falta un componente: el compromiso de la empresa privada. El Estado ya hizo su parte en 2015 con la eliminación de aranceles, IVA e ICE, y podría hacer más si llega a concretar su promesa inicial de dar a los usuarios tarifas eléctricas diferenciadas. No obstante, este plan no camina sin la ayuda de las empresas. Ciertos supermercados y hasta cementerios han venido apostando por la creación de electrolineras como un plus al servicio que dan a sus clientes, pero se requiere que más negocios del país remen a favor de esta transición y se pueda acceder a mejores tecnologías que permitan la carga en el menor tiempo posible. Es la alternativa más inmediata para el consumidor ecuatoriano en un contexto de altos precios de combustibles y de lucha contra el cambio climático.