Editorial: Un mayor control a agroquímicos

Las recientes notificaciones fitosanitarias emitidas por la Unión Europea contra frutas ecuatorianas no deben ser vistas como simples llamados de atención administrativos, sino como señales de alerta que deben exigir una respuesta inmediata de las autoridades. El uso persistente de agroquímicos vetados por nuestros principales socios comerciales demuestra una falta de control que amenaza con afectar la imagen del país y con una subsiguiente pérdida de mercados.

En Ecuador, que tiene a la agricultura como uno de sus pilares clave para sostener la economía, se vuelve urgente implementar programas de capacitación masiva para productores, facilitando el acceso a alternativas tecnológicas y agroquímicas permitidas que sean económicamente viables. El Estado, además, debe fortalecer los sistemas de monitoreo y certificación en origen, con las debidas sanciones, para asegurar que cada embarque cumpla con los estándares internacionales.

En este tema hay muchos factores que están en juego. No solo es la credibilidad del país o la protección de un contrato comercial, sino la salud de miles de consumidores que confían en la inocuidad de nuestros productos. Esto sin contar con que la agricultura es el medio de sustento de millones de familias, que hoy se debe proteger.