Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial: Turbio futuro para la Fiscalía

La ciudadanía y veedores realmente comprometidos con los intereses colectivos son los llamados a estar atentos al concurso

El concurso para la selección del nuevo fiscal general aún no inicia oficialmente, pero desde ya hay una gran certeza: el resultado será una autoridad con escasa legitimidad. Si ese será el resultado, independientemente del nombre, la Fiscalía está condenada a contar con una nueva autoridad con nula probidad y cuyas decisiones estarán en tela de duda.

Lo que se espera de autoridades serias es que subsanen las irregularidades que salpican la conformación de la comisión ciudadana que encabezará el concurso para devolverle la transparencia que indiscutiblemente requiere un proceso como este. Sin embargo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se espera cualquier cosa menos seriedad en sus actuaciones. Seguramente continuará con el proceso de arrancar el concurso, sin importar las manchas que este arrastre.

Ante esta triste realidad, la ciudadanía y los veedores realmente comprometidos con los intereses colectivos son los llamados a estar atentos a los avances de este concurso. Está clara la consigna: la Fiscalía es y seguirá siendo una institución apetecida por el poder político, y mientras un sistema -como el actual- permita apoderarse de esta y de otras instituciones, lo seguirán haciendo. El ciudadano y los ojos críticos son los únicos que podrán ejercer algún contrapeso.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: Turbio futuro para la Fiscalía

  2. Fernando Insua Romero | Distopía en la ANT

  3. Rubén Montoya Vega | 10.000 Liam deportados

  4. Florencio Compte Guerrero | Una realidad y múltiples verdades

  5. César Febres-Cordero Loyola | Petro llegó antes

LO MÁS VISTO

  1. Guayaquil City vs Barcelona SC: alineaciones, hora y dónde ver EN VIVO el amistoso

  2. Reimberg: Chone Killers y Choneros manejaban agencias de tránsito en Durán y Manta

  3. ¿Sube el pasaje en Guayaquil? Así funcionaría la tarifa de 45 centavos

  4. “No es una decisión personal”: ARCH explica por qué suspendió el catastro industrial

  5. El usuario paga la factura por las irregularidades en la ANT