Editorial: SOS a las carreteras

Ecuador se aproxima a la temporada invernal con una nueva alerta: nuestro sistema vial, ya colapsado, amenaza con convertirse en escenario de una crisis mayor. El desastre que exhiben nuestras carreteras no es noticia nueva, pero la llegada de las lluvias intensas podrían exponer con crudeza la negligencia que ha imperado en este sector estratégico. Lo que hoy son baches e inconvenientes podrían transformarse en vías intransitables, pérdidas económicas millonarias y, lo más grave, en amenazas directas contra la vida de miles de ecuatorianos.

Vías llenas de baches, desprovistas de señalización adecuada y sin el mantenimiento básico no solo crean dificultades al turismo y afectan la competitividad del sector productivo del país con altos costos logísticos. Un precio mucho más alto serían las miles de muertes registradas en nuestras carreteras durante este año, si se determinase con certeza que están vinculadas también al pésimo estado de la infraestructura.

La paciencia se agota mientras los años transcurren sin soluciones reales. ¿Hasta cuándo deberá esperar Ecuador para ver sus vías reparadas? La respuesta no puede seguir postergándose con medidas parches temporales. Urge una acción decidida y la implementación de políticas integrales que prioricen las obras verdaderamente estratégicas.