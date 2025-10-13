Expreso
Editorial: Solo transparencia

Las circunstancias ubican injustamente a esta empresa bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado y del SRI

En consonancia con los principios de coherencia y transparencia, EXPRESO pone a disposición de sus lectores los informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) que motivan una investigación en contra de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), casa editora de EXPRESO y EXTRA. Esta es una invitación a los lectores, expertos tributarios, contadores, economistas y ciudadanos en general a que puedan acceder a la información de primera mano, y a analizarla y sacar sus propias conclusiones.

Esta es una muestra de que Granasa actúa con transparencia. Exigir cuentas claras a los funcionarios públicos obliga a poner el ejemplo. Las circunstancias ubican injustamente a esta empresa bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado y del SRI, y la única respuesta ante estos ataques infundados es, una vez más, la transparencia, porque no hay nada que esconder.

De la misma manera en la que Granasa procede con claridad en cada una de sus acciones -por el respeto a los lectores, a los ciudadanos y a las empresas que confían en esta marca- exige que los funcionarios públicos también lo hagan. Que indaguen todo lo que tengan que indagar y que sea la verdad la que dé su veredicto final.

