Editorial | Realidad mata relato

La deuda es grande y en algún momento deberán rendir cuentas. Con el argumento de la lucha contra el crimen organizado, el Gobierno Nacional y sus legisladores aprobaron el incremento, en 3 puntos porcentuales, el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los estremecedores casos recientes de la incursión armada en isla Mocolí, la matanza en la playa de Puerto López y el hallazgo de cinco cabezas humanas en ese mismo cantón de la provincia de Manabí reflejan que la deuda del Gobierno con los ciudadanos en materia de seguridad es enorme.

¿En qué ha gastado el Gobierno todo lo recaudado hasta la actualidad con el aumento del IVA? Es una explicación necesaria que el director del Centro de Inteligencia Estratégica, el ministro del Interior y el director de la Unidad de Análisis Financiero le deben a los ciudadanos. No basta con publicar videos propagandísticos con una gran dosis de espectáculo para abarrotar las redes sociales y darle de comer a sus troles.

La realidad es que la inteligencia del Estado está al servicio del poder político para perseguir a opositores. La realidad es que el análisis para prevenir lavado de activos es usado para amedrentar a críticos y cubrir a los amigos del Gobierno. La realidad es que el ciudadano de pie aún siente temor de salir de sus casas. La realidad mata relato.