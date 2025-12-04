Expreso
Editorial | Quinto Puente: urge solución técnica

Es urgente que una disputa como esta salte de las redes sociales y las declaraciones mediáticas a una mesa técnica 

Cuando todo parecía encaminarse, nuevas disputas vuelven a amenazar la construcción definitiva del Quinto Puente, la obra logística más esperada por el país. Esta vez, el conflicto gira en torno a desembolsos que el Gobierno Nacional asegura haber realizado y que la Prefectura del Guayas niega haber recibido. Un nuevo capítulo de una obra que, por años, se ha venido postergando por peleas de autoridades que deberían trabajar con un solo objetivo: el desarrollo de Ecuador.

Es urgente que una disputa como esta salte de las redes sociales y las declaraciones mediáticas a una mesa técnica donde se aclaren las cuentas con total transparencia. El país necesita autoridades prudentes, capaces de dejar de lado las banderas políticas y el orgullo personal para sentarse a dialogar y corregir toda inconsistencia que atenta con paralizar el proyecto.

La ciudadanía tiene derecho a obtener respuestas técnicas y claras, que le permitan saber a dónde se va cada centavo que paga en impuestos y cómo se utiliza el dinero público que aportan mes a mes. El único beneficiado de esta obra debe ser el pueblo ecuatoriano, no terceros con intereses particulares. El Quinto Puente ya ha esperado demasiado. Es hora de que prime la sensatez y el compromiso de darle al país una obra clave para su economía.

