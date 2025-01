Los vicios y defectos de la política en Hispanoamérica parecen contagiar a España. Ese afán por concentrar el poder y, sobre todo, de eternizarse en él rompiendo todos los paradigmas de la democracia liberal occidental, se afinca cada día más en la España del PSOE. No solo eso, el cinismo de la clase política donde el chavismo y el madurismo de Venezuela son paradigmáticos en el continente americano, también parece haberse instalado en España, pues el sanchismo no se ruboriza al cometer conductas típicas de los peores caudillismos hispanoamericanos. Lo que ocurre con el fiscal y la impunidad que se le ha asegurado a sus maniobras para perjudicar a adversarios políticos del régimen gobernante, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, es un claro ejemplo. Hasta hace poco, la transición española de la dictadura a la democracia había sido vista en Hispanoamérica como el ejemplo a seguir. Los llamados acuerdos de La Moncloa han sido considerados durante muchos años como el camino que la clase política de este continente debía seguir. Aquello parece que no va más. Incluso, en países como Italia y el Reino Unido, la prensa más seria está advirtiendo de la latinoamericanización de su política doméstica como algo negativo y como una amenaza para el futuro de la democracia.