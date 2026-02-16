Editorial | Playas quiere cobrar más, por menos

Playas es una de las ‘perlas naturales’ del Ecuador, un rincón privilegiado que tiene uno de los mejores climas del mundo

Desde enero de este año los contribuyentes de General Villamil Playas deben cancelar la tasa por recolección de basura junto al impuesto predial, en un esquema que trasladó la responsabilidad del cobro desde la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) al municipio. Pero la medida, que en teoría debía simplificar la gestión, ha derivado en facturas más elevadas y ciudadanos que se indignan por ello.

Las quejas no son para menos, pues este cambio administrativo amenaza con convertirse en una nueva carga económica para un pueblo que carece de recursos y que sufre las consecuencias de vivir en una ciudad desatendida.

Playas es una de las ‘perlas naturales’ del Ecuador, un rincón privilegiado que cuenta con uno de los mejores climas del mundo y cuya ubicación frente al mar debería convertirla en un destino turístico de primer orden. Sin embargo, hoy ese potencial se esfuma entre calles sin asfaltar, ausencia de obra pública y una infraestructura que evidencia años de abandono. El Municipio debería revisar la estructura tarifaria aplicada y rendir mejores cuentas sobre el destino de los recursos recaudados. Antes de imponer nuevas cargas económicas, las autoridades deben estar obligadas a garantizar los servicios elementales que toda ciudad requiere.