Editorial: Plan integral para Playas

Playas es el primer balneario de la provincia del Guayas, pero no recibe hasta ahora la atención que merece para convertirse en un orgullo y referente turístico para el Ecuador. La responsabilidad de la desatención no la tiene solo el alcalde actual, o sus antecesores, sino también los prefectos y hasta los representantes del Ejecutivo, entre ellos el gobernador y los ministros, que por años no han hecho ni el más mínimo esfuerzo para unir y mejorar la provisión de servicios y la infraestructura existente.

Bien podría el alcalde acudir a las demás autoridades locales y nacionales, sin importar la tienda política a la que pertenezcan, para trazar un plan que permita prodigarle desarrollo a una población carente de servicios básicos, que hace malabares para atender a los visitantes. Garantizar el acceso a eficientes sistemas de agua potable y alcantarillado, y establecer programas continuos de limpieza y mantenimiento de las playas, es asegurar el crecimiento turístico.

Playas tiene un potencial inmenso que está siendo desaprovechado. Con la suma y coordinación de esfuerzos y compromisos genuinos, el cantón puede convertirse en un destino turístico de primer nivel, beneficiando no solo a sus residentes sino también a toda la provincia del Guayas. Es hora de actuar y darle el sitial que merece.