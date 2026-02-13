Editorial | Orden, respeto y control vial en carnaval

El feriado que comienza mañana volverá a poner a prueba la capacidad del Estado y la responsabilidad ciudadana

El feriado que comienza mañana volverá a poner a prueba la capacidad del Estado y la responsabilidad ciudadana. Miles de personas se desplazarán por carreteras de todo el país, esas mismas vías que a través del tiempo han sido escenarios de saturación vehicular, imprudencia e incluso de una creciente actividad criminal, más que nada en los últimos años. El descanso no puede convertirse en exposición al riesgo.

La suspensión de operaciones de la Agencia Nacional de Tránsito y el contexto de inseguridad obligan a reforzar los controles. La Policía Nacional, los gobiernos locales y el ECU 911 deben articular acciones preventivas en los principales ejes viales y en los destinos de mayor concurrencia. Asimismo, el accionar de los agentes de tránsito no debe limitarse a emitir multas en peajes; deben patrullar las carreteras, disuadir con su presencia del cometimiento de infracciones y regular el tránsito, en especial en horarios críticos.

Sin embargo ninguna estrategia será efectiva sin el compromiso de los conductores, quienes deben respetar límites, evitar el consumo de alcohol al volante y no invadir carriles de servicio o desplazarse en contravía cuando se producen congestionamientos, sobre todo al retornar a los centros urbanos.

Que el orden, el respeto y la seguridad primen en las vías durante estos días de vacaciones.