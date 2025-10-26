Editorial | “Oficio” de insultador

Es muy preocupante la forma en la que los ataques sistemáticos en redes sociales se normalizan, provocando impacto incluso en la salud mental de quienes son víctimas de ellos. Es un secreto a voces que desde que se dimensionó el poder de las redes sociales, los Gobiernos reclutaron troles que se encargan de sembrar patrañas y difamar libremente bajo el manto del anonimato y de la falta de regulación dentro de estos espacios. También sirven para hacer de parlantes de decisiones gubernamentales y de lame botas de los gobernantes, y así construir un ecosistema de supuesta armonía cuando la realidad es totalmente diferente.

Nada en la vida es gratis. Y lo lógico es pensar que este “oficio” de insultador de redes sociales tiene alguna remuneración. En ese caso, sería muy lamentable que aquel rebaño de troles a favor del Gobierno reciba algún tipo de compensación con recursos públicos. Sería igual de lamentable que pudiendo tener las pruebas de aquello ninguna institución pública de control y de regulación hagan algo al respecto. Y pedirle un poco de ética a quien la vende al mejor postor es inútil.

Por ahora lo que queda es dudar de lo que aparezca en redes sociales y así evitar convertirse en megáfono de mentiras que perjudican a unos y alimentan a otros.