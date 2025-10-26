Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | “Oficio” de insultador

Y lo lógico es pensar que este “oficio” de insultador de redes sociales tiene alguna remuneración

Es muy preocupante la forma en la que los ataques sistemáticos en redes sociales se normalizan, provocando impacto incluso en la salud mental de quienes son víctimas de ellos. Es un secreto a voces que desde que se dimensionó el poder de las redes sociales, los Gobiernos reclutaron troles que se encargan de sembrar patrañas y difamar libremente bajo el manto del anonimato y de la falta de regulación dentro de estos espacios. También sirven para hacer de parlantes de decisiones gubernamentales y de lame botas de los gobernantes, y así construir un ecosistema de supuesta armonía cuando la realidad es totalmente diferente.

Nada en la vida es gratis. Y lo lógico es pensar que este “oficio” de insultador de redes sociales tiene alguna remuneración. En ese caso, sería muy lamentable que aquel rebaño de troles a favor del Gobierno reciba algún tipo de compensación con recursos públicos. Sería igual de lamentable que pudiendo tener las pruebas de aquello ninguna institución pública de control y de regulación hagan algo al respecto. Y pedirle un poco de ética a quien la vende al mejor postor es inútil.

Por ahora lo que queda es dudar de lo que aparezca en redes sociales y así evitar convertirse en megáfono de mentiras que perjudican a unos y alimentan a otros.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | “Oficio” de insultador

  2. Gaitán Villavicencio | Confrontaciones, protesta social y consulta nacional

  3. Fausto Ortiz | Amortizaciones 2026: el peso de los plazos cortos

  4. Jaime Izurieta Varea | Veni, Vidi, Deus Vicit

  5. Martín Pallares | Jaramillo, el mejor invento de Fernando Alvarado

LO MÁS VISTO

  1. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  2. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  3. María Paula Christiansen es mencionada en el caso Villavicencio

  4. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  5. Consulta Popular 2025: Así ubica la aceptación de las preguntas una encuestadora