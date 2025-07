Editorial | No más volcaduras de tráilers

La inseguridad ciudadana en Ecuador no se debe solo a la violencia del crimen organizado. Por la falta de control en carreteras, vías rápidas, calles y avenidas, se pierden miles de vidas anualmente en accidentes de tránsito. La negligencia, corrupción y desidia de las autoridades encargadas de regular el tráfico y vigilar que vehículos y conductores cumplan las normas de seguridad es un problema de décadas sin solución. Pero un tipo de accidente en particular es cada vez más frecuente en Guayaquil: la volcadura de tráilers y el desprendimiento de los contenedores que transportan. Estos incidentes se han dado en la Perimetral, Narcisa de Jesús, Juan Tanca Marengo, Av. de las Américas y Vía a la Costa, causando congestionamientos vehiculares que duran horas. Y lamentablemente ya hubo una víctima mortal: una mujer fue aplastada por un contenedor que se desprendió del tráiler que lo transportaba. Sin embargo, ninguna autoridad de tránsito asume la responsabilidad por lo sucedido ni por la implementación de medidas correctivas. Peor aún, no existe un organismo regulador que supervise si los tráilers aseguran firmemente los contenedores antes de desplazarse.

Es inadmisible que el transporte pesado circule un día más sin un estricto control. Las autoridades deben actuar sin demora con revisiones rigurosas y sanciones severas. ¿O deberá ocurrir una tragedia mayor?