El gran problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) está, al parecer, en las auditorías que no se realizan o que son escasas. Al menos así lo han relatado a este Diario un expresidente y un exdirector del Seguro Social. La pregunta es: si no se hacen las auditorías o son escasas, ¿bajo qué criterio paga el IESS a las proveedores externos?, ¿cómo saben dónde están las fugas de los recursos de todos los afiliados? El nulo o insuficiente control no es el gran problema, es uno de los tantos que acumula el Seguro Social y que nadie ha resuelto; y quienes se han preocupado, han fallado en el intento.

El IESS es como el Durán de las instituciones públicas: está tomado por las mafias de la salud, aupadas por la más rancia burocracia que impide romper las redes de corrupción. Ese es el enorme problema que hay que combatir con decisión y voluntad. Lo revelado por EXPRESO sobre las derivaciones es solo una parte del tumor que carcome al Seguro Social.

¿Y el negocio de los fármacos? ¿El de los servicios exequiales? ¿De la suplantación de identidad? Hay mucha tela por cortar. El compromiso de este medio con sus lectores y con la sociedad es seguir investigando y publicando los hallazgos. Hacia allá vamos.