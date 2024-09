Editorial | Evitar los incendios forestales

La preparación de la ciudad para la época de incendios, sin embargo, no queda únicamente en trabajos de prevención...

El verano está en su punto más alto y aunque no se puede saber cómo evolucionará el clima, lo cierto es que están dadas las condiciones para que los incendios forestales en Ecuador, y en especial en las áreas cercanas a Quito se disparen. Hace pocos días algunos incendios que se prendieron en distintas zonas de la ciudad o cerca de ella ya provocaron un fenómeno de enrarecimiento del aire. El Municipio ha informado que el Cuerpo de Bomberos ha invertido una cantidad significativa de dinero para tareas de prevención y equipos de combate al fuego; además, este año habrá tres cámaras térmicas para monitorear la aparición de fuego en la zona de Pifo, en el cerro Auqui y en Collaloma. Estas cámaras deberán enviar señales de alerta en caso de que detecten el surgimiento de fuego.

La preparación de la ciudad para la época de incendios, sin embargo, no queda únicamente en trabajos de prevención y monitoreo de las autoridades, sino también en la educación de los habitantes, sobre todo de barrios cercanos a quebradas y bosques. Vigilar que no haya incendios provocados es responsabilidad de las autoridades y de la comunidad que vive más cerca de los puntos neurálgicos en la temporada de incendios forestales. Más aún ahora que se conoce que es un problema no solo de Ecuador, sino de la región, lo que ameritaría la acción conjunta de varios países.