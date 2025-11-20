Editorial: Escuchar al pueblo

Los pueblos expresan su descontento por distintas vías, y los momentos en que lo hacen suelen ser posteriores a eventos traumáticos o a decisiones que priorizan razones distintas al bienestar colectivo.

En Latinoamérica, tres ejemplos ilustran claramente estos reclamos. En el caso de Argentina, el presidente de esa nación perdió estrepitosamente en las elecciones de legisladores provinciales de septiembre el control de la región electoral más grande del país.

El remezón llevó al Ejecutivo a hacer correctivos, logrando, apenas dos meses y medio después un triunfo contundente en las elecciones para renovación de la Cámara de Diputados y del Senado. En México, hace muy pocos días, una marcha originalmente convocada por jóvenes de la Generación Z, protestó contra el gobierno por los cada vez más altos niveles de violencia que afrontan.

Aunque se ha dicho que la protesta fue aupada por la oposición, al movimiento inicial se adhirieron manifestantes muy diversos que comparten la insatisfacción con la gestión de la presidenta mexicana. En nuestro país, el pueblo ha comunicado en la consulta popular que no está de acuerdo con la vía escogida por el Gobierno para hacer los cambios urgentes que el país requiere.

El mandatario argentino escuchó. ¿Qué harán los presidentes de México y de Ecuador?