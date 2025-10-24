Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | El banano no puede esperar

Esta nueva alarma de Fusarium debe servir como ultimátum para que autoridades implementen un plan de blindaje fitosanitario

La alerta sobre un foco infeccioso de Fusarium en una plantación bananera de El Oro representa una prueba crucial para el Ecuador, aun cuando las autoridades parecen no dimensionar todavía su gravedad. El riesgo de enfrentar una enfermedad letal para este cultivo —independientemente de que se confirme o no— permanece latente debido a la proximidad de brotes reportados en países vecinos. Esta es una amenaza que no puede tomarse a la ligera, menos aún tratándose del banano, un producto que sostiene nuestras exportaciones y aporta de manera significativa a la economía nacional.

Esta nueva alarma debe servir como un ultimátum definitivo para que las autoridades diseñen e implementen un verdadero plan de blindaje fitosanitario. Es urgente identificar las zonas y actores más vulnerables, aprender de las lecciones que países como Perú han dejado en el manejo de crisis similares y actuar con la urgencia que el momento demanda.

El problema debe enfrentarse con claridad, transparencia, rigor técnico y, sobre todo, con recursos concretos. No basta con emitir mensajes para calmar a los socios comerciales internacionales; la verdadera labor debe reflejarse en el campo, junto a los agricultores que hoy esperan directrices claras para protegerse de esta amenaza o, en el peor de los casos, para enfrentarla.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | El banano no puede esperar

  2. Claudia Tobar | Adictos a la velocidad

  3. Xavier Flores | El 24 de octubre

  4. Francisco Rosales Ramos | Desorbitados

  5. Eduardo Carmigniani | Retenciones arbitrarias

LO MÁS VISTO

  1. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  2. Ley de Daniel Noboa permitió que Bananera Noboa salde su deuda millonaria con el SRI

  3. Alguien le hace cometer a Noboa las más torpes equivocaciones

  4. Tragedia vial en Quito: tres fallecidos en accidentes ocurridos este 23 de octubre

  5. "Porsche fue prestado a empleada de confianza. No se les da a todos esa facilidad"