Editorial | EE.UU. vs. Venezuela: ¿secuelas para Ecuador

El desprestigio de la nefasta dictadura que gobierna a los venezolanos ha hecho que únicamente la izquierda más radical se haya expresado a favor del tirano ante la actual situación de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Incluso movimientos que no son partidarios de la actual política internacional de la Casa Blanca han preferido mantener distancia a pesar de todos los esfuerzos de Venezuela por hacer aparecer a las maniobras militares como el inicio de una invasión para apoderarse de las riquezas del país.

Y otros gobiernos empáticos con el dictador de Miraflores, como es el caso del colombiano, han preferido no opinar mucho sobre los operativos. No obstante, la falta de claridad sobre las verdaderas intenciones de EE. UU. parece indicar que la presión militar desplegada tiene más que ver con la posibilidad de crear condiciones internas para la salida del régimen de Maduro que para controlar las exportaciones de droga en el Caribe. Más aún si se considera que la cantidad de estupefacientes que se transporta por esa zona es significativamente menor a la que se mueve por el océano Pacífico.

De cualquier modo, dos consecuencias posibles para Ecuador debe tener presente el Gobierno: un incremento en los volúmenes que el narcotráfico despachará desde nuestros puertos, y/o una nueva ola migratoria de venezolanos hacia nuestro territorio.