Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | Crisis en la vialidad y la movilidad

Las soluciones aisladas solo ofrecen alivios momentáneos. Se requieren planes integrales de desarrollo y movilidad

La movilidad en las principales urbes del país se ha convertido en un laberinto cotidiano que evidencia una falla estructural: la ausencia de planificación. Los atascos urbanos van en aumento y no se avizoran soluciones sostenibles. A ello se suma el deficiente control del tránsito en vías rápidas y carreteras. Los accidentes en ambos casos son cada vez más frecuentes y muchos serían evitables si hubiese presencia permanente de agentes que regulen el flujo, sancionen infracciones y garanticen el respeto a las normas. La ciudadanía reclama ante el deterioro de la infraestructura vial y el exceso de velocidad -que se ha vuelto regla- sin que exista ningún tipo de control. El transporte pesado se moviliza por las principales vías sin verificación adecuada del manejo de las cargas, lo que incrementa siniestros y agrava la inseguridad vial; mientras que las rutas de acceso a las zonas de expansión urbana colapsan a diario.

Las soluciones aisladas -nuevos pasos elevados, ampliaciones, restricciones horarias- solo ofrecen alivios momentáneos. Se requieren planes integrales de desarrollo y movilidad, coordinados entre jurisdicciones conurbadas, una política permanente de educación vial para la población y un control riguroso del tránsito, empezando por la reinstalación urgente de radares en todo el país para evitar que sigan en aumento las muertes por accidentes de tránsito.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Crisis en la vialidad y la movilidad

  2. Ernesto Albán Ricaurte | Vencer la cultura de la trampa

  3. Iván Baquerizo | La refundación eterna

  4. Carlos Andrés Vera | Perdonen que insista

  5. Abelardo García Calderón | Al rescate de la mano

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quiénes se beneficiarán de la acción de protección para la devolución del IVA?

  2. La audiencia que destapó el retraso masivo en las devoluciones del IVA

  3. Andrés Roche ofrece disculpas tras incidente e insultos en el Municipio de Guayaquil

  4. Caminata a El Quinche 2025: rutas, horarios y recomendaciones

  5. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?