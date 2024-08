Editorial: ¿Alternativas para salvar al IESS?

La población crece, pero no la oferta de trabajo, por lo que tenemos el mismo número de aportantes a la seguridad social

En las últimas décadas el empleo pleno del país ha estado estancado. El síntoma, propio de una economía que no despega, no solo frena el desarrollo de los hogares, sino que ha venido abonando a la crisis que hoy tiene el IESS. La población crece pero no la oferta de trabajo, por lo que tenemos el mismo número de aportantes. Revertir este escenario, si bien es exógeno a las decisiones que deberían tomar las autoridades de la Seguridad Social, es clave para lograr un salvataje de la entidad, cuyos números ya han pasado las líneas rojas y ponen en riesgo el pago de futuras jubilaciones.

Si bien es tarea del Gobierno el concretar y aterrizar políticas labores que dinamicen la contratación de calidad, hay otras decisiones que la actual administración debería estar instrumentando y no lo hace. La solución del IESS no debería venir solo por el lado fácil de aumentar la edad de jubilación o los montos a pagar mes a mes por parte de los afiliados, antes es indispensable poner coto a la corrupción, al mal manejo de hospitales o a los negociados de medicamentos con sobreprecio que saquean las arcas del IESS. Una vez saneada la institución, se debería eliminar la burocracia innecesaria y reactivar o vender los bienes inmuebles, que lejos de generar rentas, son un peso para la entidad. Las salidas están a la vista, hace falta compromiso y voluntad para tomar acción y lograr resultados.