La culminación del año lectivo para los alumnos de tercero de bachillerato en el régimen Costa, que aspiran a ingresar a la universidad, se ha visto empañado por denuncias de padres de familia sobre una presunta filtración de los temarios que, según ellos, perjudicó a los primeros estudiantes que rindieron la prueba.

El caso llegó a la Defensoría del Pueblo, que ahora deberá investigar una posible vulneración de derechos de los jóvenes, cuyo destino académico sigue siendo incierto, al menos para los de bajos recursos económicos, que no pueden optar por una educación privada.

Sin embargo, y pese a este grave reclamo, el problema no está solo en la epidermis, sino que tiene relación con una profunda crisis en el sistema educativo nacional, que no se ha logrado resolver. Es necesario organizar un gran debate para analizar a profundidad el pénsum de estudios con el fin de definir si este se ajusta o no a lo que demanda el mercado laboral del país. No se puede continuar a tientas en un aspecto tan importante para la sociedad. Este compromiso es impostergable, porque de lo contrario seguiremos formando generaciones poco competitivas en un mundo cada vez más tecnificado. Es ahora o nunca.