Capitalismo callejero

El capitalismo ecuatoriano en sus orígenes nació en Guayaquil-litoral. Pero no murió ni se quedó detenido y anclado en el pasado colonial o anterior. Pervive, no como rezago y arcaísmo sino como especie no extinguida que se renueva. En la colonia el nombre de esos comerciantes y mercaderes callejeros era regatones (as). Luego caramancheleros y comerciantes ambulantes. Hoy, cuando el sistema de cuentas nacionales sigue marginando y omitiendo su actividad comercial, los llama “comerciantes informales”. Las estadísticas no los registran hoy, antes si lo hacían. Sin embargo, esta ausencia de registro por los burócratas y teóricos de la macro y microeconomía de escritorio, no logra negar su existencia.

No hay registro de ellos. Pero no hay día, calle ni barrio en los que la ciudad no los presente como personajes típicos y perennes. La expresión “mercantilistas callejeros” quiere designar y definir un aspecto básico: ellos y su actividad laboral cotidiana desterritorializan el mercado. Lo sacan de los almacenes, los ‘malls’, los ‘markets’ y ‘minimarkets’, comisariatos y bazares. Los ponen en el lugar común: las calles. Van a los barrios. Acercan y vocean sus mil mercancías y productos como baratijas. Lo llevan a su casa no como entrega rápida de una empresa, sino que los exhiben en sus caminatas y recorridos cotidianos. Los promueven por radio bemba y con el ‘marketing’ popular que creó un hombre, mujer, niño o anciano de ese enjambre de hijos del mercantilismo de la calle.

Antiguos, cotidianos y perennes son parte del paisaje urbano guayaco. Hacen al mercado móvil. Están aquí y allá. En parques y avenidas. Junto a semáforos o en las paradas de buses. Aunque los académicos los ignoren. Los miles y miles de ellos son enjambres cotidianos que recrean el comercio (mercantilismo) dinámico, masivo y extensivo. Son parte integrante del mundo de la vida guayaca. Por eso: fábricas, transnacionales y almacenes formales no podrían vender tanto sin la ayuda de esos capitalistas y empresarios del mercantilismo callejero de Guayaquil. Son activos actores invisibles de la economía. Son hijos ilegítimos y anónimos del capitalismo urbano de ayer y hoy. Por eso no se los puede desaparecer por decisión-accionar burocráticas e inadecuadas.