La alcaldesa: la Cleopatra guayaca

En los últimos años, la alcaldesa, Dra. Cynthia Viteri, ha causado conmoción por su cambio drástico de imagen. No voy hablar de lo que pienso de su gestión política porque eso no es lo que me intriga. La alcaldesa tiene una actitud positivamente contagiosa. No todos los políticos la tienen pero para mí eso diferencia a los delegados que resaltan en cualquier gobierno. Cleopatra, similar a la alcaldesa, se convirtió en reina de Egipto tras la muerte de su padre. Recibió un Egipto inmerso en crisis económica, con amenaza de hambruna, una corte dividida y, sobre todo, una deuda. Cleopatra tenía el control de su propia imagen y la adaptó según sus necesidades políticas. Por ejemplo, en eventos ceremoniales aparecería vestida como la diosa Isis. Para las monedas acuñadas en Egipto eligió mostrarse con la mandíbula fuerte de su padre, para enfatizar su derecho heredado a gobernar. Cleopatra vivió tiempos muy convulsos. La República romana, la gran potencia del Mediterráneo, estaba inmersa en un profundo proceso de transformación y en crisis por una guerra interna. La inestabilidad política obligó a todos los soberanos a reforzar su autoridad y a reivindicar su papel en el mundo mediterráneo. Cleopatra deseaba transmitir la idea de que su reinado iba a devolver al imperio la posición de preeminencia que había alcanzado, recreando los momentos gloriosos de los primeros ptolomeos. Ella poseía un grado de independencia poco usual. Los rumores, el morbo y la propaganda solo incentivaron el misterio de Cleopatra.

Aunque cause conmoción, la alcaldesa no es la primera figura gubernamental que cambia su ‘outfi’t para que encaje en la ocasión. Muchas veces es una estrategia comunicacional, actualmente muy efectiva en Ecuador. El legado de la Dra. Viteri depende de ella. De cómo maneje el municipio, el compromiso que tenga con su ciudad y su actitud como alcaldesa. No depende de cómo se viste, si tiene un tatuaje más o si ese día decidió cubrírselos todos. Como Cleopatra es relacionada a Egipto, siento que la alcaldesa Viteri siempre será nombrada en la historia de Guayaquil. En mi opinión es la Cleopatra guayaca.