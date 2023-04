Tenencia y porte de armas

El arma en manos de delincuentes es un peligro para los ciudadanos buenos, mientras que, en manos de los ciudadanos buenos, es un grave problema para los delincuentes. Los honestos no solicitan el porte o tenencia de armas para matar o robar, sino para defender su vida, integridad física y bienes, y a su familia. Antes del 2007 sí existía porte y tenencia de armas en Ecuador con control oficial y no había tanta delincuencia ni muertos.

Una de las primeras medidas de los gobiernos totalitarios progres es desarmar a la población civil, para que no haya problemas de rebelión contra la dictadura quienes sí forman sus guardias de choque especiales y envían a calentar las calles con delincuentes infiltrados. Bajo el membrete de derechos humanos, los progres desarman al pueblo para que no pueda defenderse. Entre el derecho humano del delincuente y del ciudadano agraviado, debe prevalecer el del ciudadano, considerando siempre que los derechos humanos son para los humanos derechos.

La autorización será controlada y no es para todos libremente, sino los que cumplan con los requisitos y exigencias. Existirá un registro de trazabilidad para la ubicación del arma y su propietario, lo que los delincuentes evitarán, ellos no solicitarán autorización para el porte de armas y cometer sus fechorías, ellos ya las tienen y usan, por tanto, no aumentará la delincuencia, la simple legalización será factor disuasivo, pues existiría la posibilidad que el ciudadano pueda defenderse con un arma de fuego. Tampoco aumentará el femicidio, porque quien quiera cometer ese delito lo hará con cualquier otro medio a su alcance.

No se podrá portar armas en las universidades, cines, espectáculos o lugares con concentración humana, donde estaría expresamente prohibido. Por último, quien no esté de acuerdo con la tenencia o porte de armas para defensa propia, simplemente que no las tengan ni las porten y ya.

Mi opinión es positiva sobre el porte y tenencia de armas de fuego para que los ciudadanos puedan defender su derecho a la vida, integridad física y protección de sus bienes y familia.