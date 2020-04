Costos de la educación particular (II)

Vimos que el costo de la educación particular no se fija de manera antojadiza o especulativa, resulta del cálculo y distribución del ingreso vs. el egreso, mediante la aplicación estricta de una fórmula, de la cual dependen el equilibrio y subsistencia del subsistema.

Los promotores, auspiciantes o propietarios de las instituciones, más que por negocio lucrativo, se dedican a la actividad educativa por vocación y decisión de servicio. No es que obtengan réditos cuantiosos y por lo general llegan solo a cubrir los costos o terminan con pérdidas, por la morosidad de las pensiones que auspicia el Gobierno.

Los promotores actúan legalmente haciendo uso del derecho constitucional de libertad de asociación, de trabajo y empresa, y de invertir en las actividades legales que tuvieren a bien. La actividad de la educación particular se rige por el derecho privado, cuya normatividad debe ser respetada.

Mayores réditos económicos obtendrían cerrando los establecimientos e invirtiendo dichos recursos en otras actividades productivas, como centros comerciales, condominios de viviendas, oficinas o cualquier otra actividad lícita. ¿Pero qué pasaría con esa juventud a la que se le resta la oportunidad de recibir una educación de calidad en establecimientos particulares?

Las pensiones fluctúan entre $ 10 y $ 800 mensuales, habiendo instituciones, que llegan a $ 1.800 dependiendo de su oferta educativa y de sus usuarios. Los descuentos y becas fluctúan entre el 10 y 20 % de sus ingresos. La incidencia del menor uso de energía eléctrica, agua, y demás servicios básicos por la no presencialidad, es del 3 o 4 % del esquema de costos, mientras se aumentan egresos en plataformas virtuales, internet, equipos y capacitación para cambio de metodología presencial a ‘on line’.

Si se rebaja en 30 %, 40 % o 50 % a las pensiones y matriculas de manera general, sin analizar técnicamente la problemática, se tendrá que rebajar los egresos en ese porcentaje en las remuneraciones, despedir algunos profesores, simplemente cerrar las instituciones, o en su defecto, compensar la falta del ingreso. Continuará…