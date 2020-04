Costos de la educación particular

La educación es lo más importante en la formación de las personas, es la base para el progreso de las sociedades. Sir Claus Adolf Moser (1922-2015), estadígrafo inglés nacido en Alemania y que hizo grandes contribuciones a los aspectos académico y social, dijo con certeza que “la educación es cara, pero es más cara la ignorancia”. Derek C. Bok (expresidente de la Universidad de Harvard), expreso: “Si cree usted que la educación es cara, pruebe con la ignorancia”.

En casi todos los países del mundo la educación es un derecho de los ciudadanos y obligación de los Estados; las instituciones educativas fiscales o públicas que son gratuitas, garantizan ese derecho. Si los padres de familia desean otro tipo de educación para sus hijos, también tienen el derecho de seleccionar el establecimiento que consideren adecuado según sus intereses, creencias u oferta educativa, para lo cual existe una gran variedad de establecimientos educativos de naturaleza privada o particular.

En Ecuador el costo de la educación por estudiante no se determina de manera antojadiza o para especular, este resulta del cálculo del costo total de la educación correspondiente a un período lectivo, presupuestado desde el primer día del año lectivo hasta el día inmediato anterior al inicio del año lectivo siguiente, dividido para el número promedio de estudiantes matriculados en los tres últimos años y se lo prorratea a diez meses. Para este cálculo se considera solo la suma de los siguientes componentes: a) el costo de la gestión educativa que corresponderá al menos al 50 % del valor total del costo de educación; b) los costos administrativos corresponderán a un máximo del 35 %; c) costo de consejería estudiantil; d) costos financieros; e) los costos de la provisión para reservas no podrán exceder el 5 %; y f) los excedentes que, en caso de haberlos, no superan el 10 %. En este último porcentaje ingresarán los costos de consejería estudiantil y financieros. Cada institución tiene su propia oferta educativa y sus costos varían dependiendo de la calidad del servicio.

Continuará…