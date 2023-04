El dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional bajo la lógica de que en cualquier proceso de control constitucional se puede inobservar requisitos y procedimientos reglados, solo porque a través de sus inferencias los vicios procedimentales no le parecen sustanciales, dio paso al juicio político al presidente de la República.

Los jueces de mayoría de la Corte subsanaron los vicios de procedimiento que nulitaba lo actuado en la Asamblea y, desechando dos acusaciones por cohecho, otorgaron el dictamen por la supuesta comisión de peculado en un contrato de Flopec con Amazonas Tanquers suscrito en diciembre de 2018 y renovado el 2020, sin que actúe el presidente Lasso, existiendo informes favorables de la Comisión de Régimen Económico, presidida por la asambleísta acusadora y otro de manera personal, que recomiendan mantener dicho contrato por ser beneficioso para el país.

No existe causal de comisión u omisión que pudiera considerarse falta o delito, ni pruebas o evidencias que lo demuestren, pero obviando dicho requisito ‘sine qua non’, se argumenta que no se requiere pruebas porque no es un juicio penal ordinario, sino político, que no se ciñe a las garantías constitucionales de que no existe delito o falta si un acto no se encuentra previamente determinado como delito. Pero eso no importa en la estrategia señalada, y como lo ha dicho la acusadora, si no sale Guillermo Lasso por el juicio político, lo cesarán por incapacidad mental o lo sacarán las fuerzas progres en las calles calentadas por sus aliados, los dirigentes de la Conaie.

La realidad, legitimidad y perjuicio al país no le importan a la dictadura del voto en la Asamblea. Es probable que la Comisión de Fiscalización dictamine que no hay fundamento de hecho ni de derecho para el juicio y no procede la destitución del presidente. Pero si ya amarraron los 92 votos que se requieren, ya está juzgado y sancionado. ‘Consummatum est’.

Sería un éxito para el Gobierno que desarme a la oposición desamarrando el nudo gordiano de la mayoría y baje los votos para que no se complete la mayoría calificada.