Por fin clases presenciales (II)

La modalidad de clases en línea tiene procedimientos y metodología especiales, no es la simple transmisión de una clase presencial por internet; se requiere de actividades específicas con mayor participación estudiantil, exposiciones interactivas con recursos novedosos adaptadas a la plataforma para evitar distractores, monotonía y aburrimiento, para lo cual no todos los colegios y escuelas estaban preparados. Por eso es que, sumado a la falta de recursos pedagógicos y conectividad, el resultado no ha sido el esperado.

La salud psicológica de los menores se ha visto afectada, aumentando en forma alarmante los casos de estrés, ansiedad, depresión, ataques de pánico, inquietud frenética y agresividad, psicosis de miedo, soledad, apatía constante, hipoactividad y demás trastornos psicosociales producto del enclaustramiento y encierro en las supuestas burbujas de protección antiviral. A este cuadro se suma la violencia intrafamiliar, acosos y abusos sexuales, así como la incitación al uso de drogas y a delinquir. El índice de suicidios juveniles ha aumentado notablemente en el Ecuador, según la versión de la ministra de Educación.

Las estadísticas e información de organismos internacionales especializados, como Unicef, Unesco, OMS, OPS y ONU, con las que coinciden especialistas ecuatorianos, establecen que las aulas no son espacio de contagios peligrosos; son de muy bajo riesgo, al contrario del transporte urbano, los bares, discotecas, fiestas masivas, restaurantes, mercados, centros comerciales, playas y demás lugares donde exista afluencia de personas que pueden originar aglomeraciones.

El proceso educativo no solo es informativo, sino formativo. No se limita a instruir en ciencias o asignaturas, sino que debe formar, moldear al estudiante induciéndolo al pensamiento crítico, razonamiento lógico, emprendimiento, autonomía funcional y en especial en valores humanos, principios ciudadanos y constitucionales, comportamiento ético y cívico, buenas costumbres y urbanidad, y eso solo se aprende con la socialización y modelaje grupal del estudiante en el aula