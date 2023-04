Alternativas del presidente

En una suerte de carga montón, saca manteca y quítate tú para ponerme yo, como se decía en la escuela, el presidente de la República será enjuiciado políticamente, así no haya acusación concreta ni elementos de convicción, con un trámite irregular que anularía el expediente seguido en la Asamblea, a no ser por el cuestionado dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, no apegado a derecho y con una innovadora y peligrosa doctrina de la mínima verosimilitud basada en subjetividades e inferencias sin coherencia narrativa, inobservando el procedimiento para tipificar un prevaricato en un contrato suscrito y renovado antes que fuera electo presidente.

Al presidente le quedarían cinco alternativas: 1) Que renuncie a su cargo, lo cual es improbable, no solo por su carácter y temperamento, sino porque ya ha manifestado que asistirá a defenderse, además que, aún renunciado, continuaría con el juicio hasta censurarlo.

2) Hacer uso de su facultad constitucional de disolver la Asamblea antes de comparecer al juicio político y seguir gobernando por Decretos Ejecutivos, hasta las elecciones de nuevas autoridades. Escenario que acarrearía mayor desestabilización interna y grave conmoción social, por el activismo subversivo anunciado. Tampoco lo veo probable.

3) Concurriendo al juicio y después de su exposición, antes de la resolución, disuelva la Asamblea expidiendo el Decreto de la muerte cruzada y seguir gobernando por Decretos Ejecutivos por seis meses como mínimo, hasta realizar elecciones para las nuevas autoridades del ejecutivo y legislativo. Habría agitación subversiva.

4) Que comparezca a juicio, se defienda y después de su exposición, el momento de la votación, no existan los 92 votos de la mayoría calificada, con lo cual, no sería censurado;

5) Concurriendo a la Asamblea y después de su defensa, el momento de la votación sea censurado con los 92 votos que se requiere, en cuyo caso, asumiría la Presidencia el vicepresidente de la Republica y enviaría una terna para la designación del nuevo vicepresidente.

¿Cuál alternativa es de mayor beneficio al país?