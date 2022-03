Tocando las partes íntimas

Para que un ciudadano pueda ser sancionado por un crimen, este tiene que estar tipificado. Es decir, descrito en la ley penal, pues las normas penales simplemente describen conductas delictivas. Así todos sabemos qué es lo que se puede o no se puede hacer. Por ejemplo, "quien prive de la vida a otro, responderá por homicidio y tendrá una pena de" tantos años... De igual forma, ya que la Constitución permite "conceder amnistías para delitos políticos" (art. 120.13), para que alguien pueda cometer esta clase de delitos debe haber las normas que los describan. Por ejemplo, "responde por alta traición quien entregare secretos militares al enemigo", etc. De esta forma, la colectividad sabe qué conductas pueden ser objeto de amnistía. Pero resulta que... (no se rían) los robolucionarios "olvidaron" describir en la ley las conductas que definen los delitos políticos. En consecuencia, estos no existen porque no se sabe en qué consisten. Aparte de la galopante estupidez, esto presenta un serio problema: ¿"qué" es lo que los jueces le van a perdonar al "combo" de amnistiados? ¿Debemos asumir que manosear a las mujeres policía tocando sus partes íntimas, romper cabezas y secuestrar periodistas son crímenes "políticos"? ¿Por eso no los definieron? ¿Y los actos de terrorismo, la destrucción de bienes patrimoniales y la quema de la Contraloría? ¿Cómo harán "políticos" delitos tipificados como fechorías comunes?

Carecen del don de pensar. Por eso acaban de inaugurar un nuevo ciclo cómico: la conversión del crimen común en crimen "político". Ni la autoría intelectual del prófugo, ni la de los engrilletados pueden ser objeto de amnistía por delitos políticos: no se sabe "qué son" debido a su falta de definición legal. La amnistía no podía otorgarse por la simple razón de que aquí no hay delitos políticos. Se olvidaron de definirlos.

Esta cantinflada no es ninguna amnistía, sino una nueva burla al país. ¿Qué creen... que el pueblo no se da cuenta de que están transformando las repugnantes fechorías del octubre negro en "delitos políticos"?

Los únicos que no se enteran son ustedes.