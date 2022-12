El plan: sentencia única

Doña Cris inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por meterle la mano al billete. En cambio, la sentencia Sobornos -¡horror!- no inhabilita de por vida al monstruo. Solo suspende su derecho a ser elegido por 25 años. Así puede volver al ruedo político, a diferencia de doña Cris, que no podrá hacerlo jamás.

En ese momento -como un resorte- se activa el cerebro del “constitucionalista” y va a la Constitución. Encuentra que -tal como debe ser- dos artículos, (113.2 y 233. 3), lo inhabilitan para siempre. Y ahí es cuando se pregunta… Hey… ¿qué pasó? …rebajaron la pena de una forma que la Constitución no permite. ¿Para quién juegan los jueces que están condenando a Correa? Y… ¿por qué Fiscalía calló y no denunció esto al país? Bueno, en realidad lo grave es eso: un país plagado de ‘constitucionalistas’ debió darse cuenta y armar un escándalo. ¿Por qué eso no pasó? No sé si es más grave que se atrevan a hacer algo así, o que lo hagan -precisamente- porque saben que va a pasar inadvertido para los millares de ‘neoconstitucionalistas’. Que al igual que la Fiscalía, no se enteran de nada. O simplemente, se hacen los coj…

Y bueno fuera que la cosa terminara ahí. Pero -así como este poder visible (jueces) cambió la inhabilitación permanente por una suspensión temporal- una mano invisible (la misma que redactó los anexos de las preguntas en la consulta/lerdín) incluyó la inconstitucional suspensión temporal del prófugo belga en los anexos. Así la inconstitucional suspensión fue consultada a un pueblo engañado por sus gobernantes, para que legitimara con su voto la sentencia que nos estaba ‘salvando’. Y ‘el plan’ quedó casi cerrado. Casi, porque es un plan que no funciona si existen otras sentencias contra el prófugo. En eso, el rol de la Fiscalía es fundamental: no debe presentar ninguna acusación que derive en otra sentencia. Así el pobre delincuente podrá “revisar” y anular su única sentencia. Y volver.

Doña Diana podría convencernos de lo contrario, acusando al monstruo por la entrega del territorio a las FARC. Pruebas sobran. Pero dudo que lo haga. ‘El plan’ no funcionaría.