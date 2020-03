No puede inscribirse

La Presidente del CNE nos engaña. Dice que no cambiará los reglamentos para favorecer la inscripción de ninguna candidatura. Pero intenta que Rascael se inscriba en el exterior.

Es que -como la ley no exige la presencia de los candidatos para inscribirse- así es como la doña pretende vernos la “careco”: Rascael podría inscribirse afuera. Porque, como la nominación de las candidaturas y la aceptación de estas tiene que hacerse ante el CNE, avispada como nadie, miss Diane declaró ya que ellos tienen la obligación de avalar dichos procesos. Y que prestarán su ayuda para que estos mecanismos truchos de “democracia directa” sean validados.

Traducción: enviaremos un delegado a Bruselas para que el roedor belga acepte la nominación con todas las de ley. Así la inscripción de su candidatura en el exterior será legal. O sea: en esta ocasión vamos a aplicar la ley como nos conviene, para que “Mr. financiamos a Podemos” no corra el riesgo de venir y ser apresado.

Lo cual es una mofa al país, pues nadie puede ser presidente 3 veces. Claro, chueco como es, Correa se burló de esto y ya tuvo tres períodos. Pero no puede tener un cuarto. Si se inscribe como candidato a la vicepresidencia o a la Asamblea, se le abriría el camino a la presidencia entrando por las tranqueras, al subrogar al presidente si este falta en forma definitiva. No puede ser candidato, ni a la Asamblea ni a la vicepresidencia. Además, el art. 96.9 del código de la antidemocracia, prohíbe las candidaturas de “quienes tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales”. Y Correa acaba de aceptar que tiene una cuenta no declarada en el paraíso fiscal de Aruba. No puede ser candidato ni a “criollo bonito”. Por esto, el CNE está impedido de inscribir su candidatura a ningún cargo de elección popular.

Pero...¿Van a esperar 3 años más para caerle a esa cuenta o alguien hará algo?

Y si Richard Kimball (El fugitivo) se presenta en cualquier embajada, consulado o sede del Gobierno del Ecuador en Europa, debe ser apresado en el acto. Sin excusa.

O el régimen perderá la poca credibilidad que aún tiene.