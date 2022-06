No hay crisis política

La culpa de lo que está sufriendo el país es de ustedes, señores de la Asamblea Nacional. De nadie más. Acudamos a la lógica aristotélica creando un simple silogismo. Premisa mayor: los incendiarios de Quito fueron inconstitucionalmente amnistiados por ustedes luego de delinquir. Premisa menor: por eso no están en prisión. Desde la cárcel les hubiera sido imposible repetir su hazaña. Conclusión: como ustedes los dejaron libres, es su culpa la devastación que vive Ecuador a manos de esta horda de bárbaros que se dio el lujo de dañar nuestra Constitución convirtiéndonos en un Estado “plurinacional”. Asumiéndose “naciones” sin serlo, pues -con las excepciones de rigor- se comportan como incivilizadas tribus que han ocasionado ya la pérdida de tres vidas y miles de heridos. No pueden ser “naciones” quienes así actúan. Solo una horda de salvajes. No porque lo diga yo, sino porque los hechos están a la vista de todos. Ejemplo de nación es la israelita, que obtuvo cinco premios Nobel el 2020.

Y no se puede destituir al presidente por grave crisis política. Una crisis política es una crisis de gobierno. Y no la hay. Eso sucedió en el 96, cuando hechos los psiquiatras declararon loco al presidente. Gracias a ello tuvimos tres en cuatro o cinco días. O cuando Mahuad huyó abandonando el cargo, asumió una junta provisional y tuvimos cinco presidentes, otra vez en cuatro o cinco días. Guillermo Lasso no es de los que huye. Ya dijo que no lo hará. Así que ni hay, ni habrá crisis de gobierno. En cuanto a la conmoción, no es nacional, como fue el congelamiento bancario, por ejemplo. Además -aun cuando los bancos tenían a la gente clamando por su dinero- la conmoción no fue creada por Mahuad en beneficio propio, fue una consecuencia de su decisión. La de ahora es trucha, forjada, ficticia; es una conmoción belga. Solo con el fin de adaptarla a los afanes del fugitivo y a las causales del art. 130, CRE. Queda demostrado que ninguna de las dos existe.

Ve prófugo: no pueden destituir a un presidente elegido democráticamente con una conmoción falseta creada por ustedes mismos. Eso es pasarse la democracia por el Arco del Triunfo.