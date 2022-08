Allá vamos, Sinaloa

El narcoestado vaticinado por Pancho Huerta creó una verdadera narcoeconomía, gracias a los miles de millones que producen los envíos de droga.

Los pescadores reciben 25 mil dólares por cada viaje que entregan a los barcos en altamar. Cuantioso ingreso diario -no solo por lo entregado a los pescadores- sino por los 40 millones de dólares de cada embarque. Dinero luego incorporado a la economía por la vía del chulco. Los $ 8 millones encontrados en la casa del hombre asesinado en su vehículo mientras estaba con su hijo son parte de esa cadena. El sicario no entró a buscar el dinero que encontró la Policía. No. Lo importante es el escarmiento: mostrar que quienes les roban se mueren. Y la explosión en el Cristo del Consuelo vaticina un futuro de terror.

El narcotráfico dispone de ingentes cantidades para penetrar los estamentos de decisión política, y las señales de lo que pasa son gravísimas. Ocho marinos procesados por robo de droga en Galápagos. Dieciocho oficiales de las FF. AA. con la visa retirada. Y si -tal como afirmó un general de la Policía en Ecuavisa- el dinero del narcotráfico logra que los generales separados por corrupción sean reingresados a sus cargos, la cosa está bien fea.

Es demencial que un país asediado por el narcotráfico tenga medidas alternativas a la privación de libertad. Esto es lo que está arruinando al Ecuador, pues los jueces tienen el poder de regresar los pillos a la calle gracias a una constitución que dice: el “[…] juez aplicará de forma prioritaria… medidas… alternativas a la privación de libertad…”. O reformamos la Constitución para quitarles ese poder o perecemos. Ya hay territorios vedados a la Policía.

La Asamblea es el candado que impide la reforma constitucional. Pero se le acaba de poner en bandeja al Gobierno al designar al superintendente de Bancos ignorando una sentencia. Y la sanción es la destitución.

Así que esta es la salida para que la reforma sea tramitada por la Asamblea con una nueva conformación, luego de la destitución de los 70 actores del desacato, al confirmarse la sentencia por la Corte Provincial. Si no… allá vamos, Sinaloa.