Uno vota por amor a la patria. Lo cual explica la votación de los migrantes en el extranjero y de ancianos que -aun en medio de la pandemia- fueron capaces de arriesgar su vida por amor a su país; al lugar donde nacieron y crecieron. A su mar y sus montañas, ríos y valles.

¿Cuál es la lógica de ser los únicos idiotas del planeta que permiten la votación masiva de extranjeros -cubanos y venezolanos en su mayoría- que modifican las decisiones de los ecuatorianos? ¿Usted vota en las elecciones del Reino Unido o Alemania? No. ¿Y sabe por qué? Porque allá no son tan "cárgamelas" como para permitirle a los extranjeros incidir en las decisiones políticas de su país. Los derechos en Alemania son para los alemanes. Así está escrita toda la Constitución. El derecho a la resistencia es el ejemplo perfecto. Miren lo que dice: "Art. 20. 4. Contra cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes tienen el derecho de resistencia cuando no fuere posible otro recurso".

Los extranjeros ni votan ni pueden "resistirse": esos son problemas de los alemanes. Y el derecho a la resistencia es para defender el orden constitucional, no para atentar contra él como aquí, donde es un verdadero "derecho al golpismo". Una cosa es que los extranjeros sean bienvenidos. Otra que seamos tan ingenuos para no ver lo que hay detrás: el objetivo del narco-castro-correísmo y su agenda es apoderarse de las alcaldías del Ecuador en las próximas elecciones, en las propias narices de los ecuatorianos que no vamos a mover un dedo para impedirlo. Ya están en eso: en Santa. Elena hay correístas haciendo campañas de salud en comunas. Entregando vituallas, dando charlas de adoctrinamiento con el fin de captar prefectura y alcaldías. Regalando plata: la nuestra. Al arcángel Rafael le sobra. También lo hacen en las parroquias periféricas de Quito, Guayaquil y otras ciudades.

Alerta: nos enfrentamos a la inteligencia cubana auxiliada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Y somos tan pendejos que los vamos a dejar votar. Por eso hay que consultar la inmediata vigencia de la Constitución del 98.