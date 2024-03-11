Modesto Apolo: Ecuador narcosecuestrado

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En la lucha contra la narcopolítica, la recuperación de un país secuestrado por la delincuencia organizada implica una reingeniería integral de sus instituciones claves. Abordar la corrupción en el Poder Judicial, Legislatura y órganos de control es esencial para restablecer la democracia y el Estado de derecho; esa es la cruzada en que se ha embarcado la fiscal Diana Salazar, esta vez apoyada por el presidente Daniel Noboa y la ciudadanía, en su gran mayoría. Así lo demuestran las operaciones Purga y Metástasis, develando a una justicia cooptada por la narcodelincuencia.

Implementar reformas que fortalezcan la transparencia en la selección de jueces y promuevan la rendición de cuentas es fundamental para erradicar la influencia de la narcopolítica en el sistema judicial.

Reestructurar el Poder Legislativo, empezando por la transparencia en el financiamiento de campañas y la implementación de comités anticorrupción es crucial para asegurar la integridad del proceso legislativo.

Crear organismos independientes y robustos para la fiscalización y supervisión de las acciones gubernamentales, libres de influencias externas es clave para desmantelar el control narcopolítico sobre estas instituciones.

La participación ciudadana es crucial para construir una sociedad comprometida con la erradicación de la narcopolítica. Promover la conciencia y denuncia cívica puede empoderar a la población para exigir cambios y contribuir a la consolidación de una sociedad más justa.

Los resultados logrados en estos tres meses no hubieran sido posibles sin la colaboración de organismos internacionales a través de alianzas estratégicas para el intercambio de información y asistencia técnica, fortaleciendo los esfuerzos locales, aumentando la presión sobre la narcopolítica a nivel internacional.

En conclusión, para que el Ecuador deje de ser un narcoestado, liberándolo de las garras e influencia de la narcopolítica, narcojusticia y narcoterroristas, y restablecer el Estado de derecho, se deben implementar reformas integrales, participación ciudadana activa y cooperación internacional.