Hasta el papa Francisco pone límites

Este 11 de mayo, su santidad el papa Francisco conformó una comisión para estudiar el método para cerrar las puertas de la Iglesia a las organizaciones criminales. El Santo Padre ya había dicho en el 2014: “Las mafias no están en comunión con Dios. Están excomulgadas”.

Esta decisión del Santo Padre nos muestra que hasta para la religión del perdón y del amor por excelencia hay frontera entre el bien y el mal y que estos límites no deben ser transgredidos. El Papa muestra entereza para hacerlos respetar.

4’235.996 votantes este 11 de abril le dieron su voto a Andrés Arauz. El país del encuentro, que convoca el presidente Guillermo Lasso, de ninguna manera debería de excluirlos a ellos; este no puede ser el país de los ganadores. Los diálogos vitales que nos deben conducir al Gran Acuerdo Nacional deben construirse a pesar de nuestras tan fomentadas diferencias. La reconstrucción de los valores mínimos tolerables para los ciudadanos, deben incluir las visiones de serranos y costeños, blancos y negros, indígenas y cholos, católicos y evangélicos, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, y hasta de barcelonistas y emelecistas. Ningún ciudadano debe excluirse. Excepto los que son parte de las mafias que destruyeron al país. No olvidarse de las prácticas delincuenciales que nos trajeron a tener repartidos los hospitales, a coimas, a sobreprecios, a descontar un porcentaje de los salarios de los asambleístas para un bolsillo o un partido, a un esquema ordenado de crimen organizado con las prácticas no santas de los gobiernos y de la Asamblea Nacional.

Un gran encuentro es bienvenido, menos con los capos que asesinaron, encarcelaron, silenciaron, reprimieron, negociaron, traficaron, defraudaron y enquistaron sus prácticas en todos los niveles de la sociedad. Muchos de ellos hoy están prófugos y están sentenciados.

No arranquemos un ejercicio de un Ejecutivo que nos marca el camino hacia la decencia, la transparencia la libertad y el buen gobierno con un pecado original como ese. No olviden que las mafias existen para proteger sus intereses y estos no suelen ser los intereses del país.