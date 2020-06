Sigo analizando el pensamiento de los ecuatorianos recogidos de las encuestas de esta quincena, liberadas por Ipsos y por Cedatos, a la cual se le une la de Click Report, pero ahora veamos la otra cara de la moneda.

Comparto datos vitales, como que 49 % de los encuestados opina que, gracias a la pandemia, han logrado mayor unión familiar; más de un 33 % identifica nuevas ideas o su nuevo y propio negocio para enfrentar la dura etapa que se avecina; a pesar de los temores 81 % reporta que en su familia todos están sanos.

En el ámbito comunitario, 58 % confía en la empresa privada, 46 % en los empresarios, a diferencia de la confianza hacia los políticos, en quienes solo cree un 3 %. Un 61 % cree que la sociedad civil va a sacar el país adelante. Por otro lado, es sumamente positivo que al momento casi el 50 % identifica a la corrupción como el principal problema del país, antes problema invisible.

Casi el 84 % cree que las próximas elecciones son importantes, el 78 % cree que con el nuevo presidente las cosas van a mejorar, el 49 % dijo aspirar a tener oportunidades de crecimiento personal y el 48 % quiere mantener constante comunicación con familiares y amigos.

La nueva realidad, sanos, valorando lo fundamental, nuestra familia y amigos, generando nuevas oportunidades de negocios, confiando en que la sociedad civil, la empresa privada, los empresarios, con un nuevo gobierno no corrupto, nos llevarán a mejores días. Ecuatorianos que ponen su ilusión en las próximas elecciones, no porque crean en los políticos, sino por que saben que nada de lo anterior será posible si eligen nuevamente mal al presidente. Allí está la base de la nueva realidad ecuatoriana, nuestro nivel de autoestima debe seguir subiendo, no solamente debemos seguir haciendo elecciones positivas a diario, sino que debemos rechazar las situaciones que afecten nuestro sentido de valía y nuestra visión de futuro. Si esto se plasma en un gran acuerdo nacional, sin duda vendrán mejores días. Recordemos a Mahatma Gandhi: Sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. Aplica también para Ecuador.