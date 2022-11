La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) amenaza nuevamente con un paro, con las consecuencias que conlleva: interrupción de la producción, encarecimiento de productos, vulneraciones al derecho a la vida, libre circulación, trabajo y a la propiedad privada de la mayoría. En el pasado se cometieron delitos penales contra la actividad hidrocarburífera, contra los bienes de la Policía Nacional y contra la estructura del Estado constitucional que no percibimos sancionados.

El imperio de la ley implica la obediencia a la legislación para convivir en sociedad. Para que esto sea posible, un Estado debe contar con operadores de justicia que obliguen el respeto a la legislación. Es la impunidad la que permite que las extorsiones de algunos actores políticos lesivos triunfen, dirigiéndonos hacia la inseguridad jurídica, que no impulsa al ecosistema de negocios que nos conduce a la prosperidad. Si los actos vandálicos no son penalizados, el mensaje es que ciertas personas tienen privilegios sobre la mayoría, porque son exonerados de las penas por el cometimiento de delitos flagrantes, ya sea por amnistías de la Asamblea Nacional o porque no fueron perseguidos de oficio.

Estas nuevas amenazas de la Fenocin muestran su incomprensión de que todos los ecuatorianos pertenecemos a una comunidad única, sea cual fuese su etnia, género, religión o filiación política. Exponen el irrespeto de normas básicas de la convivencia entre culturas diferentes para salir adelante como sociedad. El triunfo del dogmatismo y autoritarismo sobre el bien común. Un autogol.

Los indicadores muestran que ventas y el empleo adecuado han crecido. Habrían aumentado más si no hubiésemos tenido las protestas violentas de este año.

Estamos de acuerdo en que existen oportunidades de mejora en diversos campos, pero lo seguro es que la advertencia de un nuevo paro no contribuirá a lograrlas. En cambio, los acuerdos logrados legítimamente mediante el diálogo sí permiten alcanzar esos objetivos.