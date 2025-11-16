Expreso
Jeannine Cruz | Loja, cuna de la independencia

A que Loja deje de ser periferia y sea tratada como lo que siempre ha sido: parte esencial de la patria

El 18 de noviembre de 1820, desde la Plaza de San Sebastián, el pueblo lojano decidió levantarse con dignidad. Artesanos, campesinos, mujeres, jóvenes y familias enteras caminaron hacia la Plaza Mayor para proclamar su independencia bajo el liderazgo de Ramón Pinto, José María Peña, Nicolás García, José Picoita y Manuel Zambrano. No esperaron permisos: Loja eligió ser libre.

Ese acto abrió el camino para el Sur y tuvo un lugar decisivo en la gesta libertaria. El mariscal Sucre reconoció que sin los sacrificios de los lojanos la gloria de la campaña independentista no habría sido posible. La proclamación de 1820, la firma del Acta de 1822 y la victoria en Pichincha llevan también la marca de esta tierra noble y valiente.

Loja ha sido, desde entonces, maestra de civismo, cuna de cultura y ejemplo de paz. Con recursos limitados ha formado generaciones de artistas, profesionales y servidores públicos. Ha sostenido al país con trabajo, educación y disciplina, incluso cuando las oportunidades han sido escasas.

Sin embargo, dos siglos después, pesa una verdad incómoda: el centralismo ha postergado a Loja. Carreteras inconclusas, presupuestos insuficientes, obras que tardan, inversiones que no llegan.

Loja ha dado más de lo que ha recibido, y esa asimetría histórica ya no puede seguir siendo normalizada.

En sus 205 años de independencia, es legítimo preguntarse: ¿puede hablarse de libertad plena cuando el desarrollo depende de decisiones que rara vez miran hacia el Sur?

Este aniversario no es un acto simbólico: es un llamado ético y político. Un llamado a que el Ecuador salde una deuda histórica con Loja. A que su aporte sea reconocido con inversión real, infraestructura digna y oportunidades que permitan a nuestros jóvenes soñar aquí y no lejos. A que Loja deje de ser periferia y sea tratada como lo que siempre ha sido: parte esencial de la patria.

¡Gloria a Loja en sus 205 años!

