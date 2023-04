Se busca chef

De acuerdo con Nayib Bukele, hay tres ingredientes en el mundo moderno: 1) Un mundo globalizado; 2) Un mundo Interconectado; 3) La producción mundial es suficiente para todos. Es decir, la riqueza humana está en su punto más alto.

Y así mismo existen problemas y desafíos que nunca hemos tenido como humanidad: 1) Cambio Climático; 2) Guerras y conflictos militares; 3) Contaminación de Agua; 4) violaciones a los derechos humanos como la vida; 5) Problemas a nivel mundial de Salud; 6) Inequidad y Pobreza; 7) Difícil acceso a atención médica, educación y seguridad para los niños; 8) Acceso a alimentos. Existe hambre, malnutrición y desnutrición. En muchos de estos, como el cambio climático, no se puede actuar solo, sino que debe haber una cadena de ayuda y de acuerdos con otros países e instituciones, por sus impactos sin precedente.

En Francia, el Presidente Macron defendió la impopular reforma a las pensiones que aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación, basado en que el sistema no puede más por las ayudas en pandemia, y que la expectativa de vida de los franceses aumentó a 80 años para hombres y 86 para mujeres (en 1960 era de 73 y 66 respectivamente), superando el promedio de los países de OCDE.

Italia, por su parte, enfrenta también el problema de las pensiones de jubilación; pero su Primera Ministra, Georgia Meloni, nos regala también otra mirada, en la que dice que no es posible tener medias tintas en cuestiones de fondo para la sociedad: Si a la familia natural, No al lobby LGBT; si a la identidad sexual, No a la ideología de género; Si a la Cultura de la vida, No al abismo de la muerte. Todo lo que nos identifica está siendo atacado y con ello el propio valor de la vida humana.

Finlandia ingresa en la OTAN, cuando el parlamento de Turquía como único país de los 30 socios, no había ratificado. Sin embargo, Suecia sigue bloqueada de entrar en el pacto militar. Y ya hay maniobras militares de la OTAN en Rumania, por el riesgo de expansión de la guerra inhumana provocada por Rusia.

España mientras tanto lucha contra una ley aprobada (La Ley del Solo sí es sí) que ha liberado ya más de 170 presos por violaciones a menores y mujeres y rebajado condenas a más de 700 delincuentes.

Ecuador está liderando las reuniones previas para el futuro Tratado Internacional sobre Plásticos y Océanos, a fines de mayo será en París la segunda reunión. Y así mismo, llevando a juicio político sin pruebas, sin materia gris en las cabecitas de los tontos útiles llamados asambleístas de oposición; es decir, poniendo en riesgo la estabilidad democrática.

Estos ejemplos, nos hacen ver que los grandes hitos conllevan desafíos, que los países se están moviendo a proteger sus fronteras, sus servicios y productos, su estabilidad democrática en algunos casos, y sus instituciones, ciudadanos, empresas y recursos naturales; y aquí es cuando necesitamos aquel alquimista Chef que en cada país pueda enfrentarlos, y a nivel global se puedan unificar para luchas efectivas. Hay que seguir moviendo la economía, pero al parecer basado en valores y en una formación de gratitud ante este nuevo bienestar.

Benjamín Franklin dijo: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.