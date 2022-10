Es el proceso y también el resultado de atraer, de acercar hacia lo que quisiéramos, que acuda a un sitio. En resumen, atraer -en este caso para inversiones- recursos económicos, ideas, tecnología, desarrollo al Ecuador.

Si se analiza la línea de tiempo del interés de inversiones, podemos ver que hay hitos de incremento de inversiones coincidiendo con expedición de normas; así tenemos que en el 2008 subió a $ 1.057 millones (aunque luego bajó), en el 2015 llegó a $ 1.331 millones con la promulgación de la Ley de Incentivos a las Alianzas Público Privadas -APP; en 2018 subió a $ 1.389 cuando se hizo el arbitraje obligatorio en los Acuerdos de Protección de Inversiones; y al 2021 apenas llegó a $ 638. No ha concluido el 2022 y si bien se han firmado contratos de inversión, se lo hizo en el marco de la extensión de los beneficios tributarios anteriores a la Ley de Desarrollo Económico promovida por el actual Gobierno. Una ley que carece de atracción así como en su ejecución. Es decir, que se atrae inversiones cuando hay seguridad jurídica, que es uno de los componentes de la calificación de riesgo de un país, pero también cuando los incentivos ayudan al flujo de caja del inversionista, así como contribuyen a las estrategias empresariales de búsqueda de materias primas, de mercado local, de eficiencia para entrar a otros mercados, de activos estratégicos, de un ambiente político social estable, confiabilidad de infraestructura y servicios, disponibilidad y calidad de recurso humano, entre otros; y que algunos representan el 80 % de los costos totales de operación.

No nos podemos comparar con Europa porque la seguridad jurídica de ellos es diferente, y hacen gala de beneficios para quienes inviertan en mitigación al cambio climático: Francia tiene 36 medidas con impacto medioambiental, sea vía incentivos o sanciones; Italia con los Ecobonus para la construcción sostenible. En América Latina, Costa Rica y El Salvador se enfocaron en tener personal calificado bilingüe.

A nuestra Ley de Desarrollo Económico aún le falta cohesión desde el Ejecutivo; se necesita en el 5 % de reducción para Inversiones nuevas un decreto ejecutivo que viabilice la reducción para inversiones en activos nuevos que acompañen a activos ya operativos, regulando el exigido centro de costos. No hay acuerdo ministerial para la deducción del 100 % adicional a maquinaria, equipo o tecnología ecoeficiente en la construcción ni para gozar de la deducción del 150 % adicional por patrocinio a programas ambientales (que sí hay para Deporte: AM 2002-0553; Arte: AM 2022-0025, y beca universitaria: AM2022-014 del Senescyt). No hay normativa de Deducción de 150 % adicional para programas de nutrición y apoyo a mujeres embarazadas ni para Deducción de 150 % adicional para programas de becas y apoyo a instituciones de educación básica, media y bachiller.

Que por estas falencias no existan más inversiones no lo sabremos a ciencia cierta hasta que tengamos el ambiente propicio para atraer o reinvertir, y agregaría, ojalá que la estrategia empresarial del inversionista se alinee con la sostenibilidad; por el momento, lograr la coherencia de la oferta de una ley que sea ejecutable a cabalidad y de ministerios ágiles.